Количество жертв взрыва в порту возросло в Иране

Мощный взрыв произошел накануне в порту в Иране. В результате трагедии погибли десятки человек, более 1,2 тыс получили травмы.

В Иране увеличилось количество погибших в результате взрыва, прогремевшего накануне в порту в Иране. Об этом сообщил губернатор провинции Хормозган, где и произошла эта ужасная трагедия.

Мохаммад Ашури Тазиани подчеркнул, что взрыв унес жизни по меньшей мере 40 человек.

Он отметил, что много кого пока не удалось опознать, поэтому число пропавших без вести установить невозможно.

По словам губернатора, на территории порта еще могут быть тела погибших.

Помимо этого, он поведал, что в настоящее время в медучреждениях находятся 240 пострадавших.

В субботу в порту провинции Хормозган раздался мощный взрыв. Согласно предварительной данным, причина случившегося – возгорание одного из резервуаров. Жертвами трагедии стали почти 30 человек, более 1,2 тыс человек получили различные травмы.