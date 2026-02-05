Отдых в Сочи полюбили туристы из четырех стран

Международный аэропорт курортного Сочи за минувший 2025 год достиг нового рекорда в приеме и отправке международных авиарейсов, сообщили в пресс-службе государственного концерна "Аэродинамика".
"За прошедший год аэропорт Сочи обслужил 12,5 млн пассажиров, при этом пассажиропоток на международных направлениях достиг рекордного уровня - более 1,8 млн человек"
- сообщение пресс-службы
Новое достижение было достигнуто на фоне снижения общего пассажиропотока авиагавани почти на 9%, передает ТАСС.
Лидерами по объему международного пассажиропотока в аэропорту стали пассажиры из турецких Стамбула и Антальи, столицы Армении Еревана, гости из арабского Дубая и египетского Шарм-эш-Шейха, их общее число толко на этих направлениях превысило 1,2 млн человек, добавили в пресс-службе.