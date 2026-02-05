Вестник Кавказа

Отдых в Сочи полюбили туристы из четырех стран

Несмотря на небольшое снижение общего пассажиропотока, аэропорт курортного Сочи достиг нового рекорда по международным перевозкам, доведя их до 1,8 миллионов человек.

Международный аэропорт курортного Сочи за минувший 2025 год достиг нового рекорда в приеме и отправке международных авиарейсов, сообщили в пресс-службе государственного концерна "Аэродинамика".

"За прошедший год аэропорт Сочи обслужил 12,5 млн пассажиров, при этом пассажиропоток на международных направлениях достиг рекордного уровня - более 1,8 млн человек"

- сообщение пресс-службы

Новое достижение было достигнуто на фоне снижения общего пассажиропотока авиагавани почти на 9%, передает ТАСС.

Лидерами по объему международного пассажиропотока в аэропорту стали пассажиры из турецких Стамбула и Антальи, столицы Армении Еревана, гости из арабского Дубая и египетского Шарм-эш-Шейха, их общее число толко на этих направлениях превысило 1,2 млн человек, добавили в пресс-службе.

