Назван объем ВВП России за 2025 год

Совокупный размер экономики России за прошлый год превысил 213 трлн руб. ВВП страны прибавил 1%, передает Росстат.

В статистическом ведомстве также рассказали, какие отрасли выросли в наибольшей степени. Так, почти на 9% зафиксирован рост в сфере гостиничного и ресторанного бизнесов. Около 4% роста показала обрабатывающая промышленность, значительная прибавка наблюдалась в производстве транспорта и оборудования – на 32%.

Чуть менее 3% показали строительство и аграрный сектор. Около 4% роста зафиксирован в финансах и страховании.

Некоторые отрасли показали снижение производства. Например, добыча полезных ископаемых упала на 1,7%.