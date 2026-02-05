Вестник Кавказа

Назван объем ВВП России за 2025 год

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совокупный размер экономики России за прошлый год превысил 213 трлн руб. ВВП страны прибавил 1%, передает Росстат.

В статистическом ведомстве также рассказали, какие отрасли выросли в наибольшей степени. Так, почти на 9% зафиксирован рост в сфере гостиничного и ресторанного бизнесов. Около 4% роста показала обрабатывающая промышленность, значительная прибавка наблюдалась в производстве транспорта и оборудования – на 32%. 

Чуть менее 3% показали строительство и аграрный сектор. Около 4% роста зафиксирован в финансах и страховании. 

Некоторые отрасли показали снижение производства. Например, добыча полезных ископаемых упала на 1,7%. 

