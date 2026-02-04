Самолет Уиткоффа приземлился в Маскате

В Оман вечером накануне переговоров США и Ирана прибыл самолет Уиткоффа. Борт прибыл из Абу-Даби, где Уиткофф участвовал в трехсторонних переговорах по Украине.

Самолет спецпредставителя президент США Стивена Уиткоффа этим вечером прибыл в Оман, следует из данных Flightradar24.

Борт вылетел из Абу-Даби, где проходили переговоры РФ-США-Украины 4-5 февраля, и приземлился в Маскате, где завтра, 6 февраля, Уиткофф должен встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Переговоры возобновятся впервые с июня 2025 года.