Иран и США встретятся в Омане

Переговоры США и Ирана планируется провести в Омане, по сообщениям СМИ, американская сторона согласилась перевести встречу не в Стамбула, а в Маскате. Переговоры могут состояться 6 февраля.

Делегации США и Ирана проведут встречу в ближайшие дни, по данным Axios, Вашингтон согласился на Маскат в качестве места встречи.

Портал Axios со ссылкой на источник в одном из арабских государств пишет, что "переговоры по ядерной программе между США и Ираном, как ожидается, пройдут в Омане в пятницу", 6 февраля. Отмечается, что Вашингтон принял предложение Тегерана о том, чтобы перенести встречу из Стамбула в Маскат.

Стороны продолжают консультации относительно участия в переговорах представителей других государств региона.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи также сообщил, что встреча состоится в ближайшие дни.

"Переговоры запланированы на ближайшие дни, в настоящее время проводятся консультации для определения места проведения переговоров, о котором будет объявлено, как только оно будет окончательно согласовано"

– Багаи

Почему США не напали на Иран?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал причины, побудившие Дональда Трампа в самый разгар подготовки к нанесению военного удара по Ирану отказаться от эскалации напряженности и согласиться на предложение Тегерана о возобновлении переговоров.

"Решающим фактором в этой истории стала публикация большого массива файлов Эпштейна в пятницу, как раз когда поблизости от Ирана были сосредоточены американские войска, готовые к атакам на иранские объекты. Все американские издания мгновенно обратили внимание на число упоминаний Дональда Трампа в этих документах – даже по официальной справке Министерства юстиции президент упомянут 1801 раз. С этого момента начался довольно сложный процесс осмысления американской общественностью информации, которая содержится в этих файлах – сложный, поскольку она затрагивает не только Трампа, а большую часть американской политической элиты. Именно в связи с этим Трампу пришлось сменить грозную риторику на миротворческую", - прежде всего сказал он.

"Дональд Трамп изменил свое поведение не только в отношении Ирана, но по всем направлениям – и по сектору Газа, и по Кубе, и по внутренней политике. Он пошел навстречу американским политикам, которые говорили, что надо убрать силовой элемент из действий Белого дома. Так что на этой неделе действует совершенно другая тенденция, чем на прошлой: Трамп изыскивает возможности предстать в позитивном свете. Как известно, Уинстон Черчилль говорил, что политик должен быть львом и хитроумной лисицей одновременно – и Трамп, до прошлой пятницы исполняя роль льва, опирающегося на силовой элемент, после публикации файлов Эпштейна пришел к выводу, что дальше эта роль пойдет ему во вред, а надо предстать в образе миротворца", - продолжил Владимир Васильев.

"Конкретно по Ирану Дональд Трамп теперь оказался на развилке: либо заключить с Тегераном копию ядерной сделки 2015 года – поскольку иранские власти на это уже согласны, – либо выждать время, затягивая переговоры. Вполне возможно, что планируемые на пятницу переговоры в Омане опять ни к чему не приведут, но они дадут повод как для того, чтобы отложить силовой этап, так и для того, чтобы быстро нанести военный удар по Ирану. Все будет зависеть от того, какое развитие получит ситуация вокруг опубликованных файлов Эпштейна и как в связи с этим будет чувствовать себя Дональд Трамп", - отметил американист.

По оценке эксперта, отказ от атаки на иранские объекты может быть связан и с нежеланием Белого дома идти на поводу у Израиля. "Известно, в свое время Эпштейн предлагал зарубежным представителям различного рода компромат на американских политиков, в том числе на Трампа. Есть основания полагать, что какая-то часть информации уплыла в Израиль и через этот компромат Тель-Авив может пытаться манипулировать Трампом. Правительство Нетаньяху однозначно выступает за силовое решение иранского вопроса. При этом Трампу очень важно представить, что им никто не управляет извне – потому ему выгодно занять дистанцированную позицию по отношению к Ирану и согласиться на новый раунд переговоров", - пояснил Владимир Васильев.

Также активизируется фактор промежуточных выборов в Конгресс. "Любые переговоры или разговоры о переговорах, или даже имитация дипломатического диалога представляются сейчас оптимальной формой политического поведения в США, поскольку там традиционно высокий запрос на мир в преддверии промежуточных выборов. Предвыборная кампания фактически уже началась. Демонстрация дипломатических успехов в США всегда выглядит для избирателей лучше, чем применение силы за рубежом. Можно сказать, что на сегодняшний день американская внешняя политика меняется так же, как меняется погода, под влиянием большого числа внутренних американских факторов", - подчеркнул он.

Чего Трамп хочет от Ирана?

Американист отметил, что интересы Дональда Трампа в иранском вопросе не изменились и по-прежнему соответствуют интересам Израиля, желающему обезопасить себя от нападений. "Трамп действительно хочет решить эту проблему и занимает позицию Израиля. План-максимум уже известен: полный отказ Ирана от ядерной программы, от разработки ракет, способных долететь до Израиля, и от поддержки всех, кто представляет угрозу Еврейскому государству – ХАМАС, "Хезболла", йеменские хуситы. Эти требования выдвинуты в ультимативном порядке и выглядят как капитуляция для руководства Ирана. Совершенно очевидно, что Тегеран на это не пойдет. В этих условиях и возникает ситуация, когда США могут пойти на компромисс повторения ядерной сделки 2015 года", - сообщил Владимир Васильев.

"Компромиссная сделка определенно будет непрочной. Через какое-то время США могут вернуться к применению силы, в зависимости от того, что будет происходить в Иране и что решит иранское руководство. Всегда остается окно возможностей для резкого силового давления, поскольку мир — это еще и возможность перегруппировать свои ресурсы, что относится не только к Ирану, но и к Соединенным Штатам Америки. Они тоже могут перегруппировать свои ресурсы в расчете на то, что через какое-то время у них появится возможность хирургическим путем решить свои задачи в Иране, а не терапевтически, как это было при Обаме", - заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.