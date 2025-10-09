Русский осетр в Азовском море: промысел могут вскоре разрешить

В Азовском море активно восстанавливается популяция русского осетра. Промысел осетров могут разрешить в ближайшие годы.

Активное восстановление популяции осетров в Азовском море может привести к тому, что через несколько лет будет вновь разрешен промысле, рассказали в Азово-Черноморском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

"Выполненные учеными оценки дают основания для начала обсуждения вопроса о возобновлении в перспективе ближайших лет промысловой эксплуатации пока только в отношении русского осетра"

– филиал института

Отмечается, что ученые ведут работу по изучению условий для разрешения добычи осетров в Азовском море.

Сейчас, по данным исследований, популяция русского осетра многовозрастная, имеются особи возрастом до 16 лет и весом до 25 кг.

Запрет на промысел действует 25 лет, в этот период проводились работы по возрождению популяции, к настоящему времени запасы осетровых оцениваются в 3 тыс т.