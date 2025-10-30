Энергетики Кубани к 2030 году обеспечат край недостающими мощностями

Власти Кубани к 2030 году планируют нарастить мощности электрогенерации за счет строительства новых и модернизации старых теплоэлектростанций, что позволит свести к минимуму энергодефицит в регионе.

В Краснодарском крае продолжительное время наблюдается значительный дефицит электроэнергии, и для его восполнения нужны новые объекты генерации мощностью более 2 ГВт, сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

"Потребление электроэнергии на Кубани сопоставимо с крупнейшими городами РФ, и для покрытия дефицита электрической мощности крае необходимо строительство новых объектов генерации суммарной мощностью не менее 2,176 ГВт"

- МинЖКХ Краснодарского края

Эта задача решится в ходе реализации ряда проектов, в ходе которых в регионе будут построены новые и модернизированы старые тепловые электростанции, передает "Интерфакс".

Так, планом, утвержденным правительством РФ, в 2029 году вступит в строй энергоблок ПГУ ТЭС "Кубанская" в Динском районе мощностью 470 МВт, а мощность ТЭС "Ударная" вырастет на 40% с нынешних 560 МВт.

Всего к 2030 году будут построены новые энергоблоки ТЭС общей мощностью 555 МВт – они позволят существенно снизить нынешний дефицит электроэнергии в юго-западном энергорайоне Кубани, добавили в МинЖКХ региона.