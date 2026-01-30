Песков: переговоры по украинскому урегулированию пройдут 4-5 февраля

Пресс-секретарь президента РФ сообщил о переносе даты следующего этапа переговоров Москвы, Вашингтона и Киева – они состоятся в предстоящие среду-четверг.

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Ранее сообщалось, что переговоры пройдут 1 февраля, однако как уточнил представитель Кремля, из-за вопроса состыковки графиков трех сторон было принято решение перенести встречу на более поздний срок.

"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье (1 февраля – ред.), но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон. Вот, и сейчас среда—четверг (4-5 февраля – ред.), действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить"

– Дмитрий Песков

Напомним, первый этап переговоров РФ-США-Украина прошел в закрытом режиме в Абу-Даби 23-24 января. Стороны назвали их итоги конструктивными.