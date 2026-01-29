Подземные убежища для 2,5 млн человек создаются в Тегеране

Власти столицы Ирана города Тегеран создают убежища под землей, при необходимости в них смогут разместиться 2,5 млн человек.

Убежища под землей организуются в данный момент в Тегеране, рассказал глава Организации по управлению кризисами столицы Ирана Али Насири.

По его словам, переоборудование проходит в более чем 300 подземных помещениях, таких как парковки. Кроме того, для этих целей приспосабливают 82 станции метро.

"По завершении необходимых этапов и получении разрешений (от соответствующих органов в Тегеране - ред.) будут организованы убежища (общей - ред.) вместимостью около 2,5 млн человек"

– Али Насири

Соответствующие заявления чиновник сделал на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и в частности вокруг Ирана: противостояние Тегерана и Вашингтона на мировой арене в последние недели неуклонно накаляется.