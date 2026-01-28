Трамп планирует провести переговоры с Ираном

Глава Белого дома сообщил, что имел контакты с Тегераном, и что намерен их продолжить. Он также выразил надежду, что задействовать военные корабли не придется.

Президент США Дональд Трамп рассказал о диалоге с Ираном, по его словам, он уже имел контакты с иранским руководством, и рассчитывает, что переговоры продолжатся.

"У меня они были, и я планирую их"

– Дональд Трамп

Он пояснил, что темой диалога стали ядерная программа Ирана и ситуация с протестами в стране.

"Я им сказал две вещи: первое - нет ядерному (оружию), второе - прекратите убивать протестующих"

– Дональд Трамп

Также он вновь заявил, что к Ирану движется множество кораблей ВМС США и отметил, что было бы лучше их не использовать.

"Было бы здорово, если бы нам не пришлось их задействовать"

– Дональд Трамп