Трамп планирует провести переговоры с Ираном

Глава Белого дома сообщил, что имел контакты с Тегераном, и что намерен их продолжить. Он также выразил надежду, что задействовать военные корабли не придется.
Президент США Дональд Трамп рассказал о диалоге с Ираном, по его словам, он уже имел контакты с иранским руководством, и рассчитывает, что переговоры продолжатся.
"У меня они были, и я планирую их"
– Дональд Трамп
Он пояснил, что темой диалога стали ядерная программа Ирана и ситуация с протестами в стране.
"Я им сказал две вещи: первое - нет ядерному (оружию), второе - прекратите убивать протестующих"
– Дональд Трамп
Также он вновь заявил, что к Ирану движется множество кораблей ВМС США и отметил, что было бы лучше их не использовать.
"Было бы здорово, если бы нам не пришлось их задействовать"
– Дональд Трамп