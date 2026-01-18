Тегеран готовится к войне: чего США хотят от Ирана?

Отношения между США и Ираном за последние годы достигли глубокого системного кризиса, при котором традиционные механизмы сдерживания и дипломатии работают уже слабо. Расскажем, чего хотят США от Ирана и что нужно Ирану от США, чем ситуация отличается от подготовки США к ударам по Ирану 2025 года, будет ли война США с Ираном и какую роль играют посредники.

Противостояние США и Ирана переросло в устойчивую конфликтную систему, где демонстрация военного превосходства, внутренняя политика и региональные конфликты неразрывно связаны. На этом фоне администрация Дональда Трампа выдвинула Ирану ультиматум, угрожая ударами, которые будут "намного хуже" июньских 2025 года, если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе. В ответ в Тегеране предупредили о немедленном и беспрецедентном ответе на любую агрессию, заявив, что готов к диалогу, но не под угрозой силы.

Чего США хотят от Ирана и что нужно Ирану от США?

Требования США (озвучены через спецпосланника Стива Уиткоффа и других официальных лиц)

Полный отказ от внутреннего обогащения урана. Иран должен прекратить всю деятельность по обогащению, передать запасы высокообогащенного урана третьей стороне и предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ;

Сворачивание ракетной программы. Жесткое ограничение разработки и производства баллистических ракет, которые США рассматривают как главную угрозу для своих сил в регионе;

Прекращение поддержки "оси сопротивления". Иран должен разорвать связи с такими группировками, как "Хезболла", хуситы и шиитские ополчения в Ираке и Сирии;

Смена регионального поведения. Фактически, речь идет о смене режима или, по меньшей мере, об отказе от текущей внешней политики, включая отставку верховного лидера Али Хаменеи.

Требования Ирана (озвучены главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи)

Признание права на мирный атом. Любая сделка должна гарантировать суверенное право Ирана на мирную ядерную программу, включая обогащение урана на своей территории;

Снятие всех санкций. Полная и безоговорочная отмена всех экономических и финансовых санкций как основа для переговоров;

Гарантии ненападения. Юридически обязывающие гарантии США и их союзников о неприменении силы против Ирана;

Переговоры без предварительных условий и угроз. Иран отказывается вести диалог "под дулом пистолета", требуя равноправного подхода.

Каковы отличия от подготовки США к ударам по Ирану 2025 года?

Текущая демонстрация силы у берегов Ирана, возглавляемая авианосцем "Авраам Линкольн", имеет как некоторые сходства, так и ключевые отличия от развертывания, предшествовавшего американской военной операции "Полуночный молот" в июне 2025 года.

Масштаб : хотя удары по Ирану в июне 2025 года были совершены с помощью стратегических бомбардировщиков B-2, вылетевших с базы в Миссури (элемент неожиданности), а также подводной лодки, присутствие США в регионе тогда обеспечивали две авианосные ударные группы (во главе с "Карл Винсон" и "Нимиц"). Текущее развертывание, судя по открытым данным, фокусируется на одной авианосной группе "Авраам Линкольн". Однако президент Трамп подчеркивает, что эта "армада" даже больше той, что была отправлена в Венесуэлу перед свержением Мадуро, что указывает на возможный скрытый масштаб;

: хотя удары по Ирану в июне 2025 года были совершены с помощью стратегических бомбардировщиков B-2, вылетевших с базы в Миссури (элемент неожиданности), а также подводной лодки, присутствие США в регионе тогда обеспечивали две авианосные ударные группы (во главе с "Карл Винсон" и "Нимиц"). Текущее развертывание, судя по открытым данным, фокусируется на одной авианосной группе "Авраам Линкольн". Однако президент Трамп подчеркивает, что эта "армада" даже больше той, что была отправлена в Венесуэлу перед свержением Мадуро, что указывает на возможный скрытый масштаб; Цель: июньская операция 2025 года имела четкую военно-стратегическую цель - нанесение кинетического ущерба ядерной инфраструктуре Ирана. Текущее наращивание - это прежде всего инструмент политического и психологического давления, призванный вынудить Иран пойти на переговоры на американских условиях. Авианосец служит материализованной угрозой ограниченного, но высокоточного удара;

июньская операция 2025 года имела четкую военно-стратегическую цель - нанесение кинетического ущерба ядерной инфраструктуре Ирана. Текущее наращивание - это прежде всего инструмент политического и психологического давления, призванный вынудить Иран пойти на переговоры на американских условиях. Авианосец служит материализованной угрозой ограниченного, но высокоточного удара; Контекст: если в 2025 году формальным поводом были ядерные амбиции Ирана, то в январе 2026 года Белый дом изначально ссылался на жестокое подавление протестов в Иране, а затем резко сменил риторику, вернувшись к ядерной теме. Это похоже на поиск Вашингтона наиболее убедительного для мировой общественности обоснования для возможных действий.

Будет ли война США с Ираном?

Непосредственная полномасштабная война с вторжением на территорию Ирана маловероятна, но риск ограниченного военного столкновения высок.

Сдерживающие факторы

Позиция региональных союзников США. Ключевые арабские государства - Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар - отказались предоставить свое воздушное пространство и базы для ударов по Ирану, опасаясь катастрофических ответных действий. Это серьезно осложняет военные планы США;

Страх перед эскалацией. Израиль, согласно европейским дипломатам, выражает нервозность относительно возможного иранского ответа, который может быть направлен против него. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пригрозил ударом по "сердцу Тель-Авива" в случае любой военной агрессии против Ирана;

Асимметричные возможности Ирана. США признают, что около 30 тысяч их военных в регионе находятся в зоне досягаемости тысяч иранских дронов и ракет. Иран может атаковать американские цели через свои прокси-группы по всему Ближнему Востоку, развязав изнурительный региональный конфликт.

Возможные сценарии развития событий

Ограниченные удары США - высокоточные удары военным объектам, объектам КСИР или правительственным зданиям с целью заставить пойти на уступки;

Полномасштабная, но бесконтактная война - обмен массированными ударами с воздуха, моря или через прокси-группы без наземного вторжения. Этот вариант приведет к параличу судоходства в Ормузском проливе, скачку цен на нефть и хаосу в регионе;

Дипломатический прорыв - возможен, но требует больших усилий посредников и готовности одной из сторон к болезненным уступкам.

Какую роль играют посредники США и Ирана?

Хотя факт неофициальных контактов между главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом был признан, прямые переговоры между США и Ираном заблокированы. Кризис доверия достиг пика: Тегеран не верит в долгосрочные обязательства Вашингтона после одностороннего выхода из СВПД в 2018 году и ударов 2025 года, которые последовали практически в разгар переговоров.

В этой ситуации активизировались региональные посредники: