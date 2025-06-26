США и Иран 2026: Трамп ударит по Ирану, как ответит Тегеран?

Ситуация в Ормузском проливе остается крайне напряженной на фоне обострения отношений между Ираном и Соединенными Штатами, а иранский риал упал до нового исторического минимума. Прибытие авианосной ударной группы ВМС США и последующие угрозы с обеих сторон создали практически предвоенную атмосферу.

Расскажем, что происходит между США и Ираном в 2026 году, какой военный потенциал сосредоточен США у берегов Ирана, зачем США стягивают ВС к Ирану, чем Иран ответит США, какова ситуация в Иране на сегодняшний день и каковы позиции международных игроков.

Что происходит между США и Ираном в 2026 году?

Непосредственным триггером для масштабной переброски американских военных сил стала череда взаимосвязанных событий. В конце декабря 2025 года в Иране начались антиправительственные протесты, спровоцированные экономическим коллапсом и обвалом национальной валюты, которые быстро переросли в беспорядки и охватили всю страну. Иранские власти заявили о более чем 3 тысячах погибших, обвинив в гибели большинства из них "террористов", поддерживаемых из-за рубежа.

Ответом западных стран стало ужесточение санкционного режима. 24 января США ввели санкции против "теневого флота" из девяти судов, обвиненных в транспортировке иранской нефти. Европейский союз, при активной поддержке Италии, готовит пакет мер, который впервые нацелен на высокопоставленных членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также рассматривает вопрос о включении КСИР в список террористических организаций. Именно на этом фоне прозвучали угрозы Вашингтона и последовало военное развертывание.

Какой военный потенциал сосредоточен США у берегов Ирана?

Ключевым элементом демонстрации силы стала ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln, которая 26 января официально вошла в зону ответственности Центрального командования ВС США. Группа была экстренно перенаправлена из операций в Южно-Китайском море. Ее ядро составляют:

Авианосец "Авраам Линкольн", несущий на борту авиакрыло из более чем 60 летательных аппаратов, включая истребители F/A-18E/F Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и тактические самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye;

Эскадру эсминцев УРО (управляемого ракетного оружия) классов Arleigh Burke и Zumwalt, включая USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank E. Petersen Jr. Эти корабли оснащены системами "Иджис" и крылатыми ракетами "Томагавк" с радиусом действия до 2500 км, что позволит поражать цели в глубине территории Ирана, не входя в Персидский залив;

Многоцелевую атомную подводную лодку, способную скрытно нести дополнительный боекомплект "Томагавков".

Параллельно усилили присутствие и ВВС США, развернув в регионе эскадрилью истребителей F-15E Strike Eagle, а Великобритания, в рамках коалиционных действий, перебросила в Катар истребители Typhoon. В совокупности это формирует мощную ударную и оборонительную группировку, способную как на проведение масштабной воздушной кампании, так и на обеспечение ПРО для союзников.

Зачем США стягивают ВС к Ирану?

Сдерживание и принуждение к переговорам. Это официально декларируемая цель. Анонимный представитель администрации заявил, что США "открыты", если Тегеран пожелает вернуться за стол переговоров. Развертывание флота должно создать рычаг давления;

Нанесение ограниченных ударов по объектам КСИР. Сценарий, аналогичный ударам июня 2025 года по ядерным объектам. Целями могут стать инфраструктура, используемая для поддержки прокси-групп, или объекты, связанные с подавлением протестов;

Защита судоходства и союзников. Демонстрация готовности ответить на возможное закрытие Ираном Ормузского пролива или атаки на объекты стран Персидского залива.

Чем Иран ответит США?

Иранская позиция заключается в отказе от дифференциации между "ограниченным" и "полномасштабным" ударом. Любое нападение будет расцениваться как "тотальная война" и экзистенциальная угроза, на которую последует максимально жесткий ответ. Высокопоставленные иранские чиновники и военные подчеркивают, что страна "готова к наихудшему сценарию" и находится в состоянии повышенной готовности.

Прямые военные угрозы

Глава МИД Аббас Аракчи предупредил, что в отличие от относительной сдержанности в июне 2025 года, на этот раз Исламская Республика "ответит всем, что есть". ИРИ может задействовать свой обширный арсенал баллистических ракет малой и средней дальности (до 2000 км). Основной удар может быть нанесен по американским военным объектам в регионе (базы, корабли в Персидском заливе), территории Израиля как ключевого союзника США, критической энергетической инфраструктуре в районе Ормузского пролива. Для атак Иран может задействовать широкий арсенал, включающий как асимметричные, так и высокотехнологичные средства:

Баллистические и гиперзвуковые ракеты для поражения удаленных стационарных целей (базы, города);

Подводные лодки, рои дронов-камикадзе и флотилии скоростных катеров для атак на корабли и судоходство.

Асимметричный ответ через прокси-группы

Может быть задействована сеть региональных союзников Ирана, что расширит географию конфликта:

"Хезболла" (Ливан) - обладает огромным арсеналом ракет, способных накрыть территорию Израиля. Ее лидер Наим Касем заявил, что группа не останется в стороне в случае войны с Ираном;

Хуситы (Йемен) - могут возобновить или усилить атаки дронами и ракетами по судам в Красном море и по целям в Саудовской Аравии и ОАЭ;

"Катаиб Хезболла" и другие шиитские ополчения (Ирак, Сирия) - могут атаковать американские объекты на своей территории, призыв к защите Ирана уже прозвучал.

Гибридные и экономические методы

Блокада Ормузского пролива. Попытка перекрыть пролив, через который проходит около 20% мировой нефти, станет самым быстрым способом вызвать глобальный экономический шок. Такая операция нанесет ущерб всей мировой экономике, но особенно странам Персидского залива;

Кибератаки. Американские киберведомства предупреждают, что иранские хакеры, связанные с государством, могут атаковать уязвимые сети США, особенно в оборонно-промышленном комплексе и организациях, связанных с Израилем.

Какова ситуация в Иране на сегодняшний день?

В январе 2026 года Иран переживает глубокий внутренний кризис, который усугубляется внешней военной угрозой:

Экономика: сегодня иранский риал достиг беспрецедентно низкого уровня, торгуясь по курсу около 1.5 млн за доллар США на открытом рынке;

Интернет: полный шатдаун длился с 8 января, 26 января заявлено о снятии ограничений, но фактически доступ остается частично ограниченным;

Воздушное пространство: с 25 января Иран ввел внутренний запрет на полеты на небольших высотах сроком на три месяца. Большинство международных перевозчиков полностью избегают летать через воздушное пространство ИРИ;

Положение Хаменеи: по сообщениям некоторых СМИ, верховный лидер Али Хаменеи находится в подземном бункере в Тегеране, опасаясь возможного удара Вашингтона.

Каковы позиции международных игроков?

ОАЭ заявили, что не позволят использовать свою территорию, воздушное пространство или воды для нападения на ИРИ. Это отражает сложные торговые связи Абу-Даби с Тегераном и желание избежать дестабилизации;

Израиль , традиционно выступающий за жесткую линию, через министра Гидеона Саара обозначил долгосрочную цель - "демонтаж" всех прокси-сил Ирана в регионе, но прямо не призывал к немедленным ударам;

Президент РФ Владимир Путин 28 января проведет переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, одной из ключевых тем станет ситуация на Ближнем Востоке. В Кремле выразили надежду на сдержанность сторон и мирное урегулирование между США и Ираном;

Китай выступает за мирное решение. Глава Минобороны Китая сегодня выразил готовность сотрудничать с РФ в укреплении глобальной безопасности;

Турция призывает к дипломатическому урегулированию. Вчера глава МИД Хакан Фидан призвал США к дипломатическому разрешению противоречий, позднее состоялся телефонный разговор президентами Ирана и Турции. Сегодня глава Генштаба ВС Турции Сельчук Байрактароглу обсудил Иран с командующим Центральным командованием США;

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил серьезную озабоченность в связи с растущей напряженностью и также призвал к дипломатии;

Анвар Ибрагим выразил серьезную озабоченность в связи с растущей напряженностью и также призвал к дипломатии; ЕС сосредоточен скорее на дипломатических и санкционных мерах. Внутри блока идут дебаты о том, насколько далеко зайти в ужесточении санкций против Ирана.

Несмотря на воинственную риторику, окно для дипломатии остается приоткрытым. Президент Трамп, называя ситуацию "изменчивой", намекнул, что Иран "хочет заключить сделку". Посредничество таких стран, как Оман или Катар, которые сохраняют каналы связи с обеими сторонами, может стать критически важным в ближайшие дни. На данный момент развертывание американской флотилии служит прежде всего инструментом силового давления в условиях глубокого политического кризиса внутри Ирана. Вероятность ограниченного, точечного удара выше, чем полномасштабного вторжения, однако риски непреднамеренной эскалации крайне велики из-за плотного сосредоточения сил и накаленной атмосферы.