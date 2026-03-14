Москва готова стать посредником в ситуации вокруг Ирана – Сергей Лавров

Россия готова выступить в качестве посредника в ситуации вокруг Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовы, как не раз президент (России Владимир - ред.) Путин говорил, в этом политическом процессе сыграть посредническую роль, если эта роль будет востребована. Мы считаем, что у нас такие возможности есть"
– Сергей Лавров
По словам Лаврова, Москва не готова прогнозировать развитие военного конфликта, если стороны не сядут за стол переговоров. Как отметил глава российского МИД, Тегерану нужны гарантии для начала дипломатического процесса.