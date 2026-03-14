Экс-посол Ирана: нормализация Ормузского пролива займет годы

На возобновление безопасного транзита через Ормузский пролив потребуется от двух до трех лет после завершения конфликта. Такую оценку текущей ситуации на Ближнем Востоке дал Мехди Сафари, ранее занимавший посты заместителя министра иностранных дел Ирана, а также посла республики в Москве и Пекине.

"Если война закончится сегодня победой Ирана, то для возвращения Ормузского пролива к своему прежнему состоянию потребуется два-три года"

- Мехди Сафари

Ранее, 11 марта в иранском командовании заявили, что не пропустят через пролив танкеры, связанные США и их союзниками. Вслед за этим иранские военные пригрозили проверять каждый корабль в проливе для давления на врага.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали крупную военную операцию против Ирана, атаковав Тегеран и другие крупные города. Белый дом объяснил эти действия исходящей от Исламской Республики ракетно-ядерной угрозой.

В ходе бомбардировок погибли верховный лидер Али Хаменеи и часть руководства страны. КСИР отреагировал массированными ударами по израильской территории и американским базам в девяти странах Ближнего Востока.