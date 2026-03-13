Путин выразил надежду на углубление отношений Москвы и Астаны

© Фото: Сайт президента России
Владимир Путин поздравил Астану с проведением референдума по новой Конституции, выразив надежду на дальнейшее развитие партнерства России и Казахстана.

Российский лидер Владимир Путин направил послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором выразил надежду на дальнейший рост контактов Москвы и Астаны на фоне конституционной реформы в центральноазиатской республике. 

"Надеемся, что конституционные преобразования в Казахстане будут способствовать дальнейшему наращиванию отношений союзничества и всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими государствами. Желаю вам новых успехов, а также крепкого здоровья и благополучия"

– Владимир Путин 

Владимир Путин также поздравил казахстанского коллегу с успешным проведением референдума по новой Конституции, который состоялся 15 марта. 

Ранее в республике приняли новую Конституции, которая меняет баланс политических сил в стране в пользу парламента. Поддержку инициативе оказали более 87% участников референдума. Явка превысила 70%.

