Путин выразил надежду на углубление отношений Москвы и Астаны

Российский лидер Владимир Путин направил послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором выразил надежду на дальнейший рост контактов Москвы и Астаны на фоне конституционной реформы в центральноазиатской республике.
"Надеемся, что конституционные преобразования в Казахстане будут способствовать дальнейшему наращиванию отношений союзничества и всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими государствами. Желаю вам новых успехов, а также крепкого здоровья и благополучия"
– Владимир Путин
Владимир Путин также поздравил казахстанского коллегу с успешным проведением референдума по новой Конституции, который состоялся 15 марта.
Ранее в республике приняли новую Конституции, которая меняет баланс политических сил в стране в пользу парламента. Поддержку инициативе оказали более 87% участников референдума. Явка превысила 70%.