Токаев анонсировал летние выборы в обновленный парламент Казахстана

Президент Казахстана анонсировал летние выборы в обновленный парламент после успешного референдума по принятию новой конституции.

Летом в Казахстане пройдут выборы в новый парламент, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Выступая перед гражданами, он подчеркнул важность предстоящего голосования. Глава государства отметил, что стране нужен совершенно новый состав депутатов, в котором будет много молодежи.

"Впереди у нас много работы. Летом состоятся выборы в парламент, и мы должны провести их сплоченно, как единая страна. Я считаю, что это должен стать парламент молодежи"

– Касым-Жомарт Токаев

Накануне президент поблагодарил казахстанцев за поддержку обновленной конституции на прошедшем референдуме. По официальным данным Центральной комиссии референдума, обновление основного закона страны одобрили 87,15% граждан. Всего в голосовании приняли участие более 9 миллионов человек, что составило 73% от общего числа избирателей.

Обновленная редакция основного закона начнет действовать первого июля. Одновременно с этим действующий парламент, состоящий из двух палат, будет распущен. Реформа закрепляет создание однопалатного Курултая, куда войдут 145 народных избранников. Голосование за состав этого представительного органа необходимо организовать в двухмесячный срок с даты вступления конституции в законную силу