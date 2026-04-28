В ООН назвали число арестованных и казненных в Иране с начала войны

Фолькер Тюрк заявил об аресте тысяч людей в Иране с начала войны против США и Израиля. Также он сообщил о казни 21 жителя страны.

Глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал о ситуации с правосудием в Иране с начала военного конфликта. По словам Тюрка, организация располагает данными о казни 21 человека. Более 4 тыс были арестованы.

По данным ООН, в число казненных вошли как обвиненные в шпионаже на Израиль и США, так и активисты массовых протестов начала января. По словам Тюрка, в военное время обострятся уязвимость мирных жителей перед нарушениями со стороны властей.

Ранее парламент Ирана выступил с инициативой лишать гражданства жителей страны, которые сотрудничают с вражескими странами.