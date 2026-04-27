Пакистан ждет от Ирана предложение о прекращении конфликта с США

Посредники в Пакистане рассчитывают в конце апреле или начале мая получить от Ирана пересмотренное предложение о прекращении конфликта с Соединенными Штатами. Об этом поведали 28 апреля информированные источники.

Сообщается также, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи проведет консультации с властями.

Напомним, в конце февраля США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по объектам в крупных иранских городах. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и американские объекты в странах Ближнего Востока. США и Иран 8 апреля объявили о 14-дневном прекращении огня, а 21 апреля президент США Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.