Только российские семена используют в 2026 году рисоводы Кубани

Рис начали сеять в Краснодарском крае – кубанские рисоводы в этом году используют исключительно российский семенной материал.

Семена риса, произведенные только в России, а точнее на Кубани, лягут в землю в Краснодарском крае, о результатах импортозамещения семенного материала рассказал краевой глава Вениамин Кондратьев.

По его словам, в текущем году рис посадят на площади порядка 100 тыс га.

"Важно, что посевной материал – отечественный. Благодаря нашим ученым аграрии используют семена исключительно кубанской селекции"

– Вениамин Кондратьев

Глава региона заверил, что у рисоводов есть все необходимые удобрения и техника, они располагают также средствами для защиты растений.

Кондратьев также напомнил, что именно Кубань является ключевым производителем риса в России: здесь выращивается 80% этой культуры в РФ.