Более полусотни судов прошли за неделю через Ормузский пролив – СМИ

Десятки кораблей смогли пересечь Ормузский пролив за последние семь дней. Пик трафика пришелся на прошлый понедельник.

За последнюю неделю через Ормузский пролив прошли 54 судна. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых систем морского транспорта.

Согласно информации, 20 апреля пролив пересекли 13 судов. Это самый высокий показатель за минувшие семь дней. Наименьшее число судов было зафиксировано 26 апреля. В этот день пролив пересекли всего 4 судна, передает ТАСС.

Как отмечается, судна преимущественно направляются с запада на восток – на выход из Ормузского пролива в сторону Оманского залива.

Ранее сообщалось, что Иран направил Соединенным Штатам новое предложение по урегулированию конфликта. В нем, в частности, Исламская Республика предлагает сначала деблокировать Ормуз, а затем уже перейти к переговорам по иранской ядерной программе.

