Акция памяти участников Второй мировой войны прошла в Баку

В столице Азербайджана Баку сегодня почтили память участников Второй мировой войны. Акция была приурочена ко Дню победы над фашизмом, который отмечается в Азербайджане 9 мая.

В событии участвовали посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, сотрудники дипмиссии, представители Русской общины Азербайджана и общественных организаций, а также жители города.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу. На Ясамальском кладбище захоронены 200 военнослужащих – участников Второй мировой войны.

Первый заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина подчеркнул, что память о героях Второй мировой войны священна в Азербайджане.

"Наш народ с честью прошел через тяжелейшие испытания войны, проявив мужество на фронте и самоотверженность в тылу. Сотни тысяч азербайджанцев ушли защищать Родину, тысячи отдали жизни за мирное будущее, а бакинская нефть стала стратегической опорой победы"

– Анастасия Лаврина

Она также обратила внимание на роль, которую играет азербайджанское государство в сохранении исторической памяти. Лаврина подчеркнула, что сегодня под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране идет работа по сохранению памяти о ветеранах, героях этой войны и исторической правде.

"Забота о наследии победы, уважение к старшему поколению и патриотическое воспитание молодежи остаются важной частью государственной политики"

– Анастасия Лаврина