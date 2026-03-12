Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в открытии восстановленных памятников в Шеки

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева и руководитель Баку Медиа Центра стали участниками открытия историко-архитектурных памятников, расположенных в городе Шеки на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш".

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева накануне посетили Государственный историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш" в городе Шеки и поучаствовали в открытии ряда памятников после их восстановления.

Уточняется, что Лейла и Арзу Алиевы ознакомились с условиями, в которых происходит сохранение исторического наследия, древних ремесленных традиций Шеки на территории Шекинского историко-краеведческого музея, мастерской шебеке и учебном центре.

Также им поведали о планах по дальнейшему повышению туристического потенциала заповедника.

Гости осмотрели экспонаты, отражающие историю, культуру, этнографию и традиционные особенности региона. После реставрации для посетителей стали доступны около 1826 объектов, которые демонстрируют материально-культурное наследие Шеки.

Как стало известно, восстановительно-реставрационные работы других памятников будут продолжены поэтапно.

В ходе поездки Лейла и Арзу Алиевы посетили мастерскую и учебные комнаты, которые посвящены искусству шебеке. Там же они встретились с известным мастером шебеке Тофигом Расуловым и его учениками.

Гостям была предоставлена возможность поучаствовать в процессе изготовления образцов шебеке, после чего Алиевы выразили признательность мастеру за его работу и поблагодарили его за сохранение этого древнего вида искусства.

Кроме того, Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в изготовлении традиционных сладостей и ознакомились с Центром керамики ABAD, передает АЗЕРТАДЖ.