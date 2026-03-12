Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в открытии восстановленных памятников в Шеки

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева накануне посетили Государственный историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш" в городе Шеки и поучаствовали в открытии ряда памятников после их восстановления.
Уточняется, что Лейла и Арзу Алиевы ознакомились с условиями, в которых происходит сохранение исторического наследия, древних ремесленных традиций Шеки на территории Шекинского историко-краеведческого музея, мастерской шебеке и учебном центре.
Также им поведали о планах по дальнейшему повышению туристического потенциала заповедника.
Гости осмотрели экспонаты, отражающие историю, культуру, этнографию и традиционные особенности региона. После реставрации для посетителей стали доступны около 1826 объектов, которые демонстрируют материально-культурное наследие Шеки.
Как стало известно, восстановительно-реставрационные работы других памятников будут продолжены поэтапно.
В ходе поездки Лейла и Арзу Алиевы посетили мастерскую и учебные комнаты, которые посвящены искусству шебеке. Там же они встретились с известным мастером шебеке Тофигом Расуловым и его учениками.
Гостям была предоставлена возможность поучаствовать в процессе изготовления образцов шебеке, после чего Алиевы выразили признательность мастеру за его работу и поблагодарили его за сохранение этого древнего вида искусства.
Кроме того, Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в изготовлении традиционных сладостей и ознакомились с Центром керамики ABAD, передает АЗЕРТАДЖ.