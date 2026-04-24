Грузия увеличила цену на экспорт орехов на 39%

Экспорт грузинского фундука подорожал почти на 40% в марте текущего года, объем при этом стал ниже на 8%.

В марте 2026 года Грузия экспортировала 1,3 тыс т фундука на сумму $14,3 млн, сообщила пресс-служба сельско-хозяйственного ведомства.

Уточняется, что экспорт орехов в этот период, по сравнению с мартом 2025 года, подорожал на 39% – $4 млн.

При этом, объемы экспорта несколько снизились: на 8% меньше, чем в прошлом году.

Рост как объемов экспорта фундука, так и его экспортной цены объясняется увеличением поставок очищенных орехов, пояснили в Минсельхоз страны.

Фундук в настоящее остается одной из важнейших культур грузинского экспорта, более 70% этих орехов поставляются в страны Евросоюза.

Как отметили, в ведомстве, основными экспортными рынками грузинского фундука остаются Италия, Испания, Германия, Франция и Греция. Туда за последний год было экспортировано 10,7 тыс т орехов.

Кроме того, достаточно большие объемы поставок фундука из Грузии осуществляется в Сирию, Россию и Армению, также сообщили в министерстве сельского хозяйства страны.