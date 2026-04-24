ШОС: вопрос о расширении организации остается в повестке

В ШОС заявили о готовности принимать новые страны. Вопрос расширения организации остается на повестке дня.

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ахмад Саидмуродзода заявил о сохранении вопроса расширения объединения на повестке дня. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

"Вопрос о расширении ШОС продолжает оставаться в повестке ШОС, и мы не исключаем, что будут приняты дополнительные решения, но все решения, которые будут приняты - это, прежде всего, результат консенсуса государств-членов"

- Ахмад Саидмуродзода

Ахмад Саидмуродзода заявил, что устав организации гарантирует принцип открытости. Это значит, что стать частью ШОС могут любые страны и союзы, разделяющие принципы самой организации.

Замгенсека также отметил масштабное расширение структуры. За прошедшее время количество участников выросло в 4,5 раза по сравнению с шестью государствами у истоков создания объединения.

Напомним, данная международная структура была основана в 2001 году. Сейчас ШОС насчитывает 27 стран. Полноценными членами выступают 10 государств, двое числятся наблюдателями, а еще 15 являются диалоговыми партнерами.