Патриарх Кирилл наградил Вениамина Кондратьева орденом Даниила Московского

Глава Кубани Вениамин Кондратьев награжден орденом князя Даниила Московского I степени. Награду вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках чина освящения храма в станице Динская.

Кондратьев удостоился награды за содействие в деле строительства храмов в регионе. Также патриарх Кирилл отметил вклад губернатор в "укрепление православия" и деятельность по развитию региона.

Отметим, что данным орденом награждаются деятели светской и духовной сфер, которые проявили себя в деле возрождения духовной жизни в России.