Более 600 тыс туристов выбрали Краснодарский край на майские праздники

Курорты Краснодарского края ожидаемо примут в период предстоящих майских праздников около 600 тыс гостей, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель по итогам совещания о ходе подготовки к работе в курортном сезоне текущего года.

Также он сообщил о том, что гостиницы региона будут загружены в это время на 65-66%, турпоток сохранен на уровне 2025 года.

"Первый большой наплыв отдыхающих ждем по традиции в период майский праздников. Прогнозное количество туристов составляет более 600 тыс человек, что на уровне прошлого года. Прогнозная загрузка средств размещения составит 56%, в том числе Черноморского побережья порядка 65%, Азовского 30%, зоны предгорья - 66%"

– Александр Руппель

Он отметил, что из общего числа отдыхающих, те, кто выбрал Краснодарский край на майские праздники в качестве однодневного отдыха, составляют 200 тыс человек.

Кроме того, вице-губернатор поделился планами на предстоящий высокий сезон.

По его словам, перед регионом стоит задача достичь уровень турпотока лета 2025 года в 8,4 млн туристов, а также стремиться к показателям позапрошлого года в 10,4 млн отдыхающих.