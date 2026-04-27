РФ готова содействовать урегулированию ситуации вокруг Ирана – Захарова

Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать дипломатическому процессу по ситуации вокруг Ирана.

Москва готова оказать помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Неизменно готовы оказывать содействие в урегулировании данной острейшей международной ситуации"

— Мария Захарова

Захарова сообщила, что Москва выступала за дипломатическое решение с самого начала военных действий. РФ также поддерживает перемирие и запуск консультаций между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, что на этой неделе состоялась встреча лидера РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Путин заявил о готовности РФ развивать стратегические отношения с Ираном.