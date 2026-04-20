Вестник Кавказа

МИД Азербайджана поздравил Нидерланды с национальным днем

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД АР передал наилучшие пожелания Нидерландам по случаю Дня короля. Поздравление адресовано правительству и народу страны.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Королевство Нидерланды с национальным праздником. Сообщение об этом опубликовано на странице министерства в соцсети.

В официальном обращении дипломаты поздравили руководство и жителей Нидерландов с Днем короля и направили им свои наилучшие пожелания.

"В связи с Национальным днем Королевства Нидерландов выражаем искренние поздравления правительству и народу страны. С национальным праздником!"

– МИД Азербайджана

Отметим, что День короля в Нидерландах отмечают 27 апреля в честь дня рождения монарха Виллема-Александра. По традиции улицы городов этой страны украшают в оранжевый цвет династии Оранских-Нассау и проводят массовые гулянья.

Напомним, 16 апреля парламенты Бельгии и Нидерландов приняли антиазербайджанские резолюции. При этом глава нидерландского МИД Том Берендсен подтвердил отказ правительства поддерживать данные документы. Позже 20 апреля Баку провел встречи с послами этих государств для прояснения ситуации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
980 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.