Цены на удобрения и продукты вырастут из-за блокады Ормуза – СБ РФ

Блокада Ормузского пролива негативно повлияет на производство минеральных удобрений, а впоследствии и стоимость продовольствия, об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.
Прежде всего Шевцов напомнил о важном значении Ормузского пролива – через него проходит порядка 20% нефти на мировой рынок.
"После его закрытия на рынок, по данным Международного энергетического агентства, перестанет поступать порядка 10% (мировой нефти) <…> Это все влияет и на производство удобрений, потому как сейчас идет посевная"
– Алексей Шевцов
Он пояснил, что ситуация с удобрениями скажется затем на производстве продуктов питания.
"Если посмотреть, цены на удобрение выросли, на карбамид уже почти в два раза"
– Алексей Шевцов
Судоходство в Ормузском проливе осложнилось с началом войны США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.