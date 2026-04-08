Цены на удобрения и продукты вырастут из-за блокады Ормуза – СБ РФ

В Совбезе РФ предупредили о вероятном росте цен как на удобрения, так и на продукты питания на фоне перекрытия Ормузского пролива.

Блокада Ормузского пролива негативно повлияет на производство минеральных удобрений, а впоследствии и стоимость продовольствия, об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

Прежде всего Шевцов напомнил о важном значении Ормузского пролива – через него проходит порядка 20% нефти на мировой рынок.

"После его закрытия на рынок, по данным Международного энергетического агентства, перестанет поступать порядка 10% (мировой нефти) <…> Это все влияет и на производство удобрений, потому как сейчас идет посевная"

– Алексей Шевцов

Он пояснил, что ситуация с удобрениями скажется затем на производстве продуктов питания.

"Если посмотреть, цены на удобрение выросли, на карбамид уже почти в два раза"

– Алексей Шевцов

Судоходство в Ормузском проливе осложнилось с началом войны США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.