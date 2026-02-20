Турция запасается российскими удобрениями - СМИ

Турция создает стратегический запас удобрений: страна уже закупила их дополнительные объемы у России и ведет переговоры об аналогичных закупках с Алжиром и Марокко, чтобы избежать возможных проблем с поставками по Ормузскому проливу.

Власти Турции приняли решение создать в стране стратегический запас удобрений для своего аграрно-промышленного комплекса: на это их натолкнула блокировка Ормузского пролива сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на свои источники в правительстве и отрасли.

Минсельхоз Турции уже ощутил на себе последствия закрытия Ормузского пролива, которое привело к нарушению глобальных цепочек поставок удобрений, росту цен на них и сокращению сбыта почти на 40%, пишет издание, передает ТАСС.

"Турция в дополнение к имеющимся запасам недавно закупила удобрения в России, а также ведет переговоры с Марокко и Алжиром. Текущих запасов стране должно хватить до осени"

Развитое сельское хозяйство Турции требует значительного количества удобрений: ежегодная потребность страны составляет 7 млн т, тогда как ее химические предприятия производят лишь 2 млн т из этого количества, остальные 5 млн т импортируется. Сейчас страна для стабилизации роста цен на внутреннем рынке приостановила экспорт удобрений и обнулила таможенные пошлины на импорт мочевины, азотных и комплексных удобрений.

Из-за ситуации с Ормузским проливом цены на мочевину в Турции с конца февраля к середине марта выросли с $482,50 до $720 за тонну, остальные удобрения на внутреннем рынке Турции подорожали от 30% до 50%, пишет издание.