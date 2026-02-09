Россия в минувшем году нарастила торговлю с Турцией

Россия нарастила товарооборот с Турцией – в минувшем 2025 году он вырос в физическом выражении, сошлись во мнении вице-премьер РФ Александр Новак и министр торговли Турции Омер Болат.

Россия и Турция наращивают взаимную торговлю – она заметно выросла в минувшем 2025 году благодаря инвестиционному сотрудничеству, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром торговли Турции Омером Болатом.

"Торгово-экономические отношения между двумя странами сохраняют динамичность. По итогам 2025 года российско-турецкий товарооборот увеличился в физическом выражении. Развивается инвестиционное сотрудничество между странами, растет объем накопленных прямых турецких инвестиций в Россию"

- сообщение

Темами обсуждения чиновников стали также перспективы экономического сотрудничества в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах, направленные на устранение барьеров в двусторонней торговле для сохранения роста товарооборота двух стран, передает РИА Новости.

Россия и Турция активно развивают сотрудничество в промышленности, и реализуют крупные производственные проекты, причем торговля между странами идет в национальных валютах, подчеркнули в правительстве.

В скором времени турецкие бизнесмены смогут принять участие в Кавказском инвестиционном форуме и Петербургском международном экономическом форуме, на который они получили официальное приглашение вице-премьера РФ, говорится в сообщении.