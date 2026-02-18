Вестник Кавказа

Военные США готовы ударить по Ирану 21 февраля – СМИ

Карта Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные уведомили Трампа о том, что атака на Иран может быть реализована 21 февраля, силы США готовы для проведения операции.

Американский лидер Дональд Трамп был уведомлен о готовности военных к атаке на Иран в субботу, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.

По оценкам CBS, глава Белого дома пока не принял решение о проведении операции. Вероятно, если США ударят по Ирану, то это произойдет не в предстоящие выходные 21-22 февраля, а позднее.

На Ближнем Востоке в настоящее время находятся американская авианосная группа, истребители и другие военные самолеты.

Один из вариантов развития событий, который рассматривает Трамп, это ограниченный удар по иранским военным и правительственным объектам для того, чтобы склонить Тегеран к принятию сделки по ядерной программе.

