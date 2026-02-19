Вестник Кавказа

Инвестиции и туризм обсудили Тбилиси и Ереван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы Минэкономики Армении и Грузии провели встречу в Ереване. Стороны поговорили о сотрудничестве в торговле и сфере туризма.

В Ереване 20 февраля состоялась встреча министров экономики Армении и Грузии. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

Центральной темой встречи Геворга Папояна и Мариам Квривишвили стало развитие торгово-экономических отношений между странами. Кроме того, стороны поговорили об углублении взаимодействия в туристической сфере и инвестициях.

В ходе переговоров Квривишвили акцентировала внимание на том, что Тбилиси по-прежнему считает Ереван одним из своих главных партнеров в торговле.

Напомним, в пятницу глава Минэкономики Грузии прибыла с визитом в Армению. В рамках поездки она встретится с рядом официальных лиц соседней республики, включая главу Минэкономики Геворга Папояна, заместителя премьер-министра Тиграна Хачатряна, министра территориального управления и инфраструктуры Давида Худатяна.

