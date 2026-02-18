Вестник Кавказа

МАГАТЭ рассчитывает получить доступ к иранским ядерным объектам

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ готова направить инспекторов на ядерные объекты Ирана. Организация также планирует получить доступ к объектам, которые были атакованы США и Израилем.

МАГАТЭ рассчитывает вернуться в Иран и получить доступ к ядерным объектом на территории ИРИ для проведения инспекций, заявил гендиректор организации по атомной энергетике Рафаэль Гросси. По словам Гросси, специалисты организации готовы к инспекциям.  

"Мы могли бы вернуться сейчас, если бы у нас была такая возможность, наши инспекторы готовы"

– Рафаэль Гросси

Как отметил Гросси, ядерный вопрос остается важным для Ирана в контексте технологического развития, однако США обозначили свои "красные линии". Глава организации также отметил, что МАГАТЭ контактирует с МИД Омана, который выступает в качестве посредника. 

Рафаэль Гросси выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к иранским ядерным объектам, которые пострадали в ходе ударов Израиля и США летом прошлого года.

