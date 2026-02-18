МАГАТЭ рассчитывает получить доступ к иранским ядерным объектам

МАГАТЭ рассчитывает вернуться в Иран и получить доступ к ядерным объектом на территории ИРИ для проведения инспекций, заявил гендиректор организации по атомной энергетике Рафаэль Гросси. По словам Гросси, специалисты организации готовы к инспекциям.
"Мы могли бы вернуться сейчас, если бы у нас была такая возможность, наши инспекторы готовы"
– Рафаэль Гросси
Как отметил Гросси, ядерный вопрос остается важным для Ирана в контексте технологического развития, однако США обозначили свои "красные линии". Глава организации также отметил, что МАГАТЭ контактирует с МИД Омана, который выступает в качестве посредника.
Рафаэль Гросси выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к иранским ядерным объектам, которые пострадали в ходе ударов Израиля и США летом прошлого года.