Вероятность войны США против Ирана все еще высока

Напряженность между США и Ираном, поутихнув из-за возобновленных в Маскате и Женеве переговоров, все же не ушла с повестки мировых СМИ. Скорее наоборот, ряд изданий считают, что Вашингтон находится сейчас на расстоянии полушага от войны с Тегераном.

С января с разной периодичностью и интенсивностью Администрация Дональда Трампа и американские СМИ намекали на нанесение ударов по Ирану. В начале года их вероятность диктовалась подходящим моментом, поскольку тогда в Иране шли массовые демонстрации против экономического кризиса и падения риала, что давало основания предполагать ослабление правительства Исламской Республики.

Позднее команда Трампа начала понимать, что иранские власти выстояли, и решила сделать ставку на уступки по переговорам. Вашингтон готов обсуждать с Тегераном его ядерную программу, но в случае провала дипломатии грозит применить силу.

Переговоры в Женеве. Оценки Аракчи и Вэнса

17 февраля 2026 года в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд непрямых переговоров по ядерной программе Ирана. Они стали своеобразным продолжением пяти неудачных встреч в 2025 году, прерванных 12-дневной войной США и Израиля против ИРИ. Диалог двух стран возобновился только 6 февраля в Маскате. Иранскую делегацию, как и раньше, возглавил министр Аббас Аракчи, США представлял спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Женевская встреча продлилась 2,5 часа.

После переговоров поначалу ничто не предвещало эскалации. В оценках обоих участников присутствовала "нотка позитива".

Аракчи охарактеризовал дискуссии положительно: "В ходе этого раунда дискуссии носили достаточно серьезный характер в сравнении с предыдущим, царила более конструктивная атмосфера". Он добавил, что достигнуто взаимопонимание по вопросам для будущего соглашения, а дату следующего раунда объявят после консультаций.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News признал частичный прогресс: "Переговоры прошли хорошо по части аспектов". Но он указал и на "красные линии": "Мы не хотим ядерного распространения. Если Иран получит ядерное оружие, появится множество других режимов – некоторые дружественные, некоторые не очень. Они захотят получить ядерное оружие вслед за Ираном. Это стало бы катастрофой для американского народа".

Вэнс предупредил: у Трампа "все варианты на столе", включая военные, и Иран пока не принял американских условий.

Посредничество России?

Пока США и Иран ищут формулу по иранской ядерной программе, деловое издание The Wall Street Journal напомнило о возможности России сыграть посредническую роль. По сообщениям газеты, Иран якобы готов приостановить обогащение урана на три года и передать запасы третьей стороне, например, России. "Также Иран выразил готовность начать деловые отношения с американской стороной", – передает WSJ со ссылкой на ненадеванных дипломатов.

Ранее издание NYT сообщало о послании секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани президенту России Владимиру Путину с предложением передачи урана. Россия намеревалась забрать излишки для АЭС "Бушер". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал усилия Москвы, но ранее Тегеран от российских услуг отказывался.

Сообщения СМИ о вероятности конфликта

Пока объективно в Женеве стороны ни к чему не пришли, американские СМИ пестрят паническими заголовками о возможности скорого начала войны.

CBS News передает, что армия США готова ударить по Ирану уже 21 февраля, а Трамп обсуждает "динамично и непрерывно" ситуацию, взвешивая риски. Пентагон перебрасывает силы в Европу, что трактуется как признак подготовки. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт делает двусмысленные заявления: "Существует множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану". Она напомнила об "успешной операции" 2025 года, из-за которой "Ирану было бы очень разумно заключить сделку".

Axios цитирует неназванного советника Трампа: "Президенту это уже надоело. Я думаю, что с вероятностью 90% в ближайшие несколько недель мы увидим боевые действия". Израиль тоже готов к ударам в ближайшие дни, настаивая на смене режима и ограничении ракетной программы Ирана. США перебросили более 50 истребителей F-35/F-22/F-16 на Ближний Восток, а также авианосцы Abraham Lincoln, George HW Bush и Gerald R. Ford.

Так что дипломатия дипломатией, но военный сценарий все еще лежит на столе в "Овальном кабинете".