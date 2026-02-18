Вестник Кавказа

Эскалация вокруг Ирана беспрецедентна – Песков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию вокруг Ирана, подчеркнув, что Москва рассчитывает на использование сторонами дипломатических средств урегулирования.

Напряженность вокруг Ирана достигла беспрецедентного уровня, такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы видим беспрецедентную эскалацию напряженности в регионе"

– Дмитрий Песков

В то же время представитель Кремля подчеркнул: российская сторона надеется на то, что стороны в поисках урегулирования будут отдавать предпочтение "политико-дипломатическим средствам и переговорам".

