ВМС РФ и Китая осложняют военные планы США против Ирана – СМИ

The War Zone: военные корабли России и Китая, которые задействованы в совместных с Ираном учениях, могут создать сложности для США, которые планируют удар по ИРИ.

Военно-морской флот России, который вместе с Китаем проводит учения в Ормузском проливе, может повлиять на планы США атаковать Иран, сообщает The War Zone.

"Поговорившие с нами эксперты заявляют, что присутствие небольшого количества российских и китайских кораблей в Ормузском проливе и Оманском заливе не представляет прямой военной угрозы интересам США, но могут осложнить планы по нападению на Иран"

– The War Zone

Ранее официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Иран проводят плановые военно-морские учения, которые были согласованы заблаговременно. Песков отметил, что в регионе наблюдается повышенная эскалация.

Напомним, что вчера в Женеве прошли переговоры Ирана и США по ядерной проблеме. После этого в СМИ появилась информация о готовности США атаковать Иран на выходных. Вашингтон стянул в регион крупные военно-морские силы, а также привел в состояние повышенной боевой готовности стратегические бомбардировщики.

Войска России и Китая в Ормузском проливе

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что американские военные будут принципиально избегать любого соприкосновения с российскими и китайскими боевыми кораблями, чтобы не спровоцировать боестолкновение США с РФ и КНР.

"Безусловно, американцы сделают все, чтобы никакого контакта с российскими и китайскими кораблями, которые находятся сейчас в Ормузском проливе и Оманском заливе, не произошло. Американцы не будут нас атаковать – точно так же и мы не будем их атаковать, чтобы не произошло между США и Ираном, поскольку наше столкновение станет началом Третьей мировой войны", - прежде всего сказал он.

"Российские и китайские корабли, разумеется, не могут активно препятствовать потенциальной американской военной атаке на Иран. У США сейчас в регионе сосредоточены авиация и ракеты, чтобы наносить удары по территории Ирана. Есть стратегические бомбардировщики, которые с баз в самих США долетят до региона. Мы сбивать ничего из этого не будем, потому что ни Россия, ни Китай не воюет с США", - указал Виктор Литовкин.

"Россия и Китай сейчас просто присутствуют в Ормузском заливе для того, чтобы подчеркнуть свою поддержку Ирану. Также это необходимо, чтобы показать, что Россия и Китай вместе. Это должно помочь США задуматься, надо ли им начинать войну с Ираном, потому что и для них самих это может закончиться печально, и для Ближнего Востока, да и для всего мира тоже", - заключил военный обозреватель.