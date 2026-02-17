Пезешкиан лично следит за исполнением российско-иранских договоренностей

Президент Ирана лично следит за полной и всеобъемлющей реализацией в 20-летнего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, заключенного летом 2025 года.

Тегеран готов незамедлительно приступить к реализации стратегического соглашения с Москвой. По словам президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана, страна намерена в полном объеме задействовать все предусмотренные договором положения в кратчайшие сроки, за исполнением которых он следит лично. Заявление было сделано в ходе встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

"Мы полны решимости реализовать этот документ быстро и в полном объеме. Во всех ранее оговоренных областях, включая транспорт, энергетику, нефть и газ, сельское хозяйство, пищевую промышленность, оборону, а также сотрудничество в сфере безопасности, процесс исполнения договоренностей идет с хорошим темпом"

– Масуд Пезешкиан

Президенты России и Ирана заключили 20-летний договор о стратегическом партнерстве с возможностью продления. Церемония подписания состоялась в Кремле 17 января 2025 года. Документ, по информации сторон, охватывает все ключевые сферы сотрудничества: от обороны и борьбы с терроризмом до финансов, промышленности и технологий.

"Я лично еженедельно слежу за ходом выполнения соглашений, а министры нефти, развития сельского хозяйства и энергетики также специально отвечают за контроль и ускорение исполнения совместных обязательств"

– Масуд Пезешкиан