КПП "Рафах" работает на 30% мощности – власти Газы

"Общее число людей, пересекших КПП "Рафах" на въезд и выезд (в период со 2 по 16 февраля - ред.), составило 925 человек вместо предполагаемых трех тысяч. Таким образом, обязательства (Израиля по соглашению - ред.) выполнены приблизительно на 31%"

– пресс-служба властей сектора Газа

Ранее было достигнуто соглашение, что КПП, который около полутора лет не функционировал на регулярной основе, сможет пропускать 200 человек в день: 150 из Газы, 50 – в Газу.

В администрации палестинского эксклава уточнили, что со 2 февраля в Египет из сектора выехали 520 человек, въехали 405 человек.