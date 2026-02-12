За референдумом в Казахстане будут наблюдать парламентарии стран СНГ

Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств начала формировать группу наблюдателей, которые будут принимать участие в проведении конституционного референдума в Казахстане.

Межпарламентская Ассамблея (МПА) стран Содружества Независимых Государств (СНГ) начала формировать группу наблюдателей, которые примут участие в мониторинге избирательных участков на конституционном референдуме в Казахстане, сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

"Группа наблюдателей МПА СНГ, в которую войдут представители парламентов государств - участников Ассамблеи, ее должностные лица и эксперты, будут вести мониторинг конституционного референдума в Республике Казахстан"

- пресс-служба

Также в состав группы наблюдателей будут включены сотрудники Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ, мониторинг пройдет по приглашению министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев казахстанский лидер подписал указ о том, что 15 марта в стране пройдет республиканский референдум, в бюллетене которого будет один вопрос: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".