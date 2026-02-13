Очередной затор на "Верхнем Ларсе": в очереди стоят более 1,9 тыс машин

На российско-грузинской границе в Северной Осетии зафиксировано скопление транспорта. Как доложил вице-премьер Ирбек Томаев на аппаратном совещании, число ожидающих пересечения границы машин превысило 1,9 тыс.
"На территории республики скопилось 1 980 единиц автотранспорта, 1 355 из них находятся на спецстоянках"
— Ирбек Томаев
К моменту написания новости, согласно актуальному списку электронной очереди (ЭО) для проезда на МАПП "Верхний Ларс", в очереди находятся более 1,2 тыс единиц транспорта.
По итогам прошлой недели пассажиропоток через "Верхний Ларс" составил порядка 26,5 тыс человек, а транспортный превысил 12,5 тыс машин в обоих направлениях.
Военно-грузинская дорога из Владикавказа в Тбилиси пересекает Главный Кавказский хребет, связывая Россию с Грузией и всем Закавказьем. На российской стороне она проходит через Северную Осетию.