Президент Сербии посетит Азербайджан

В ближайшее время президент Сербии Александр Вучич собирается снова посетить Азербайджан, такое заявление он сделал на I заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, в котором участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"А до этого нам нужно добиться многих результатов"
– Александр Вучич
Президент Сербии пояснил, что одной из тем его обсуждений с президентом Ильхамом Алиевым, в частности, был вопрос о газовой электростанции в Дубравке. По словам Вучича, он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой лично участвовать в решении данного вопроса и получил гарантии, что глава азербайджанского государства лично окажет огромную помощь по этому вопросу.
Вучич добавил, что после окончания предварительного технико-экономического обоснования нужно ускорить все остальные процедуры.