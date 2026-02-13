Президент Сербии посетит Азербайджан

Сербский президент Александр Вучич в скором времени посетит Азербайджан, стало известно сегодня на I заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.

В ближайшее время президент Сербии Александр Вучич собирается снова посетить Азербайджан, такое заявление он сделал на I заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, в котором участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"А до этого нам нужно добиться многих результатов"

– Александр Вучич

Президент Сербии пояснил, что одной из тем его обсуждений с президентом Ильхамом Алиевым, в частности, был вопрос о газовой электростанции в Дубравке. По словам Вучича, он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой лично участвовать в решении данного вопроса и получил гарантии, что глава азербайджанского государства лично окажет огромную помощь по этому вопросу.

Вучич добавил, что после окончания предварительного технико-экономического обоснования нужно ускорить все остальные процедуры.