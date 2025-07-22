Рабочий день в дни Рамадана в Ингушетии будет короче

Власти Ингушетии приняли решение в дни священного для всех мусульман месяца Рамадан сократить рабочий день на час, чтобы жители республики могли с комфортом соблюдать предписанный пост.

Работодатели Ингушетии сократят рабочий день в период священного месяца Рамадан – такое распоряжение подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Подписал распоряжение о сокращении рабочего дня на один час в период месяца Рамадан, чтобы всем было комфортно соблюдать пост. Органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения, предприятия и организации должны учитывать это в своей работе"

- Махмуд-Али Калиматов

Тем же распоряжением глава региона поручил коммунальным службам обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, газа и воды на протяжении всего месяца, а Минсельхозу республики совместно с муниципалитетами организовать сельскохозяйственные ярмарки для населения, передает портал "Это Кавказ".

А вот время работы торговых точек республики будет увеличено – им рекомендовано работать не менее чем до 23:00 и не допускать роста цен на продукты питания.

Также водители, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов по федеральной трассе "Кавказ", смогут в пути разговеться в специальных помещениях, которые будут созданы вдоль федеральной автодороги, говорится в распоряжении.

Напомним, ранее мы писали о том, что страны Организации тюркских государств на заседании Комитета по фетвам Совета глав мусульманских религиозных управлений определили даты начала священного месяца Рамадан и начала следующего за ним праздника Ураза-байрам на текущий 2026 год. Первым днем священного месяца Рамадан определен четверг, 19 февраля 2026 года, а праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в нынешнем году выпадает на пятницу, 20 марта.