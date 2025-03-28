Месяц Рамадан в 2026 году: начало и конец, что это, пост, что нельзя делать

Месяц Рамадан – самый священный месяц в исламе. Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2026 году? Что такое Рамадан? Как держать пост в Рамадан? Что можно и что нельзя делать в Рамадан?

Рамадан – месяц обязательного поста у мусульман. Он идет девятым в исламском календаре. Завершается Рамадан праздником Ураза-байрам.

Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2026 году?

Священный для последователей ислама месяц Рамадан в 2026 году начнется вечером 17 февраля. На следующий день, 18 февраля, мусульмане приступят к соблюдению обязательного поста.

Завершится месяц Рамадан 19 марта, на этот день приходится последний день дневного воздержания. Вечером того же дня для верующих наступит один из главных праздников Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что даты начала и конца Рамадана и праздника Ураза-байрам 2026 предварительные. Точные сроки будут известны ближе к самим событиям.

Что такое Рамадан?

Рамадан – девятый месяц в мусульманском лунном календаре и самый священный месяц в исламе. Именно в дни Рамадана были ниспосланы первые аяты священного Корана.

Месяц Рамадан завершает триаду священных месяцев в исламе, которая, помимо самого Рамадана, включает в себя седьмой и восьмой месяцы календаря – Раджаб и Шабан.

В течение всего Рамадана мусульмане соблюдают обязательный пост, являющийся одним из пяти столпов ислама. Он заключается в воздержании от еды и питья в дневное время суток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На ночь перед 27-м днем Рамадана выпадает самая почитаемая и самая могущественная ночь в исламе – Ночь аль-Кадр. Согласно вероучению, в эту ночь пророк получил первое откровение Корана.

Завершится священный месяц Рамадан праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Мусульмане отмечают его в первый день десятого месяца Шавваль, который следует за Рамаданом в календаре.

Пост в месяц Рамадан

Пост в священный месяц Рамадан входит в список главных обязанностей, которые последователи ислама должны соблюдать. Пост, как и другие столпы, является основой исламской практики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители религии соблюдают пост на протяжении всего священного месяца Рамадан. Его главное правило – отказ от питья и воды в дневное время суток (от рассвета до захода солнца).

Во время воздержания в Рамадан мусульманам дозволено потреблять пищу только в период между ифтаром (вечерний прием пищи) и сухуром (предрассветная трапеза перед началом поста).

Что можно и что нельзя делать в Рамадан?

Верующим в священный месяц Рамадан можно вакцинироваться, купаться и чистить зубы (без глотания воды). В Рамадан также дозволено сдавать кровь (донорство), но без вреда для организма.

В Рамадан запрещено употреблять табак, никотин и алкоголь. Следует напомнить, что все вредящее человеческому здоровью является запретным, поэтому "нельзя вредить ни себе, ни другим".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, мусульманам запрещается намеренно вызывать рвоту, проглатывать любую мокроту, проявлять агрессию и ненависть по отношению к другим, а также сквернословить.

В месяц Рамадан необходимо совершать побольше благих деяний, проявлять терпимость, не создавать конфликтных ситуаций, помогать бедным и нуждающимся, делать пожертвования.