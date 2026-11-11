Азербайджан и ООН провели обсуждения, касающиеся воплощения в жизнь совместных проектов, связанных с переходом к зеленой экономике и цифровой трансформации.

Встреча представителей властей Азербайджана и Организации Объединенных Наций состоялась в Баку, сообщение о ней опубликовано на официальной странице главы министерства экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети.

В частности, дипломат провел беседу с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко.

На ней, по словам Джаббарова, обсуждались перспективы реализации совместных проектов по переходу к зеленой экономике и цифровой трансформации.

"Рассмотрели текущее состояние сотрудничества Азербайджана и ООН в сфере устойчивого развития и приоритеты на следующем этапе"

- Микаил Джаббаров

Азербайджанский министр уточнил, что обсудил с представителем ООН также другие направления для совместных проектов, в том числе диверсификацию экономики, развитие предпринимательства и человеческого капитала.