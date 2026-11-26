Шалва Папуашвили заявил, что ЕС распространяет клевету, используя ее в качестве инструмента внешней политики. Заявление прозвучало в контексте недавней резолюции Европарламента.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз использует клевету как инструмент внешней политики. Заявление в социальной сети Папуашвили сопроводил фотографией встречи посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского и грузинских дипломатов.

Ранее Европарламент выпустил резолюцию, в которой обратил внимание на "произвольные задержания" в Грузии. При этом имен задержанных в документе указано не было.

"Когда ты постоянно утверждаешь, что существуют "произвольно задержанные лица", но не можешь привести ни одного факта, подтверждающего это, и не можешь назвать, кто именно эти люди, ты являешься клеветником"

– Шалва Папуашвили

По словам Папуашвили, правящие круги в Брюсселе отдаляют ЕС от его ценностных начал.