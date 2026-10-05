В Госдуме допустили, что курс доллара к рублю изменится, рубль ослабнет до 90. Это будет полезно для экспорта.

О том, как скажется на экономике РФ умеренное ослабление рубля до уровня порядка 90 рублей за доллар, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Умеренное ослабление рубля до уровня около 90 за доллар не будет сильно разгонять цены, зато поможет сделать экспорт отечественных товаров за рубеж более конкурентоспособным. Уже долгое время рубль очень крепкий, и это создает экспортерам трудности"

– Анатолий Аксаков

Он добавил, что на курс нацвалюты влияние окажет снижение цены отсечения до $50 в бюджетном правиле.

"На курс рубля будет влиять снижение цены отсечения до $50 в бюджетном правиле. Чем ниже эта планка, тем больше нефтегазовых доходов Минфин направляет на скупку иностранной валюты на рынке, и меньше зависит от колебаний нефтяных цен на мировом рынке"

– Анатолий Аксаков

Депутат пояснил, что спрос на иностранную валюту делает рубль слабее, но при этом слабый рубль делает импорт дороже.

Также Аксаков перечислил в беседе с журналом "Эксперт" основные факторы, влияющие на курс, это предложение валюты экспортерами, спрос импортеров и финансовые потоки.