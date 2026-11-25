Более 2,6 тыс грузовых автомобилей ожидают проезда по Военно-Грузинской дороге в сторону Грузии. Движение большегрузов по-прежнему запрещено до особого распоряжения.

В Северной Осетии проезда по Военно-Грузинской дороге в сторону Грузии ожидают более 2,6 тыс грузовых автомобилей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов автотранспорта, за исключением большегрузов. В электронной очереди - 1685 машин, еще 950 ждут на стоянках. Движение по Транскавказской автомагистрали осуществляется в обычном режиме"

- Сергей Меняйло

По состоянию на 9:30 27 ноября в электронной очереди находятся 1697 автомобилей. Движение большегрузных автотранспортных средств по автодороге запрещено до особого распоряжения.

Напомним, Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией, в то время как Транскам остается единственной дорогой, соединяющей с Россией Южную Осетию.