Уже до 2030 года власти Дагестана планируют обеспечить чистой питьевой водой все прибрежные города региона: Это основная глобальная задача, стоящая перед властями как одна из самых основных на сегодняшний день.

Уже через четыре года чистую питьевую воду в Дагестане получат все города на побережье Каспийского моря, это принципиально глобальная задача, стоящая перед властями, поведал в ходе прямой линии глава Дагестана Федор Щукин.

"Нам необходимо обеспечить Избербаш чистой питьевой водой. Есть последовательное подключение к водоснабжению Махачкалы, Каспийска и потом уже Избербаша. То есть это задача до 2030 года"

- Федор Щукин

При этом водоснабжение будет вестись сразу из двух источников – с севера и с юга. На сегодняшний день это самая основная задача, и по этому вопросу уже есть соответствующее поручение президента страны, отметил глава региона, передает портал "Это Кавказ".

Из-за отсутствия регулярного водоснабжения страдают и жители нового квартала в поселке Мамедкала, и вопрос проведения туда водных коммуникаций находится на его личном контроле: ему посвящены и регулярные совещания руководства республики с ответственными ведомствами, цель которых - решить проблему с водоснабжением до нового года, - подчеркнул глава региона.

Задача непростая, но дорогу осилит идущий, добавил Федор Щукин.