Казахстан строит в партнерстве с Россией атомную электростанцию "Балхаш". Во время сегодняшней пресс-конференции президент РК отметил важность реализации данного проекта.

Первая в Казахстане атомная электростанция, которая строится в партнерстве с Россией, критически важна с точки зрения энергобезопасности страны. Такое заявление сделал в ходе пресс-конференции 26 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Рассматриваем этот проект как критически важный с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности страны"

– казахстанский лидер

Кроме того, он отметил, что данный проект поможет сформировать новую высокотехнологичную отрасль

Напомним, Россия и Казахстан реализуют проект по строительству первой крупной атомной электростанции в Казахстане – АЭС "Балхаш".